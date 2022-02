Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal anker ikke bedrageridommen

– Vi får håpe at de ikke anker, så vi venter i spenning på det, sier Lea.

Han sier at Liadal nå er forberedt på å sone dommen.

– Dette har vært en tøff prosess gjennom tre år. Hvis den skulle kommet opp i Borgarting ville det tidligst ha skjedd inn mot jul i år, men sannsynligvis neste vår. Å deretter sitte seks uker i en rettssak igjen orker hun ikke, verken for sin egen eller familiens del, sier Lea.

Han sier at Liadal ikke orker belastningen en eventuell ny rettssak ville medføre.

– Hun har brukt betenkningstiden godt og har gått meget grundig gjennom dommen. Det er helt åpenbart en hel del feil i dommen, spesielt under skyldspørsmålet, som det fra mitt faglige ståsted hadde vært interessant å få prøvet i Borgarting lagmannsrett, sier Lea.

Erik Lea sa etter dommen at hans klient var skuffet, men valgte å ta betenkningstid på hvorvidt de skulle anke. Ankefristen går ut fredag denne uken.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

Hun ble i 2021 tiltalt etter straffelovens paragraf 372 for å ha levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget. Saken ble rullet opp etter avsløringer i Aftenposten .

Ap-politiker og tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal ble 28. januar dømt i Oslo tingrett til sju måneders fengsel for å ha levert 61 feilaktige reiseregninger til Stortinget mellom høsten 2016 og 2018. Hun mottok da 125.353 kroner hun ikke hadde krav på.

– Liadal har bestemt seg for at nok får være nok. Hun orker ikke mer og vil derfor ikke anke dommen, sier Hege Haukeland Liadals forsvarer, advokat Eirik Lea, til NTB.

