Nær fire millionar øl destruerte av religiøst politi i Nigeria

– Dette viser at vi vinn krigen mot misbruk av narkotika og andre giftstoff i Kano, erklærte han.

– Kano er ein sharia-stat, og sal, bruk og innehaving av alkohol er forbode i delstaten, sa Haruna Ibn Sina, leiaren for Hisbah, under seremonien.

Hundrevis av Hisbah-medlemmer sette frå seg til saman 3.873.163 flasker, hovudsakleg øl, og andre alkoholhaldige drikkevarer på ein open plass i landsbyen Tudun Kalebawa onsdag. Bulldosarar rulla deretter over flaskene medan det vart ropt «Allahu Akbar» (Gud er stor) frå folkemassane som stod og såg på.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!