UD vil ikke gi advokater til norske Syria-barn

Departementet skriver at egen advokat til barn etter barneloven eller barnevernloven forutsetter norsk jurisdiksjon.

Men UD skriver i sitt svar at de ikke har noen rolle knyttet til oppnevning av norske advokater for norske borgere som befinner seg i utlandet.

– Vi ber UD om umiddelbart å oppnevne advokater til de norske barna som befinner seg i Syria, slik at deres rettigheter blir ivaretatt, sa direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes til NRK .

Redd Barna ba 10. januar Utenriksdepartementet om at de norske barna i Syria får fri rettshjelp.

Det kommer fram i et brev fra UD til Redd Barna, skriver NRK .

