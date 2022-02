Rusreformen ble skrotet. Men det har skjedd betydelige endringer i rettssystemet

– Det har skjedd et gradvis stemningsskifte i befolkningen. De nye dommene er senket til et helt annet nivå, og det er en generell oppfatning om å ikke dømme rusmisbrukere til fengselsstraff.

– Så vidt vi vet er det ikke satt dato for når sakene vil behandles i Høyesterett, er beskjeden fra Den Høyere Påtalemyndighet.

– Siden sakene står for Høyesterett ønsker vi ikke å kommentere problemstillingen ytterligere på det nåværende tidspunkt, sier Thue.

- Det er riktig at det har vært en utvikling i straffutmålingspraksis i narkotikasaker for rusmisbrukere. Dette har skapt usikkerhet både i domstoler, politi og påtalemyndighet og blant forsvarere, ifølge Thue.

– Det har vært kontraproduktivt å straffe så hardt som vi har gjort til nå. Man må veie opp skadevirkningene en straff har for en person, mot det han har gjort. Skadene og konsekvensene etter fengselsopphold er enorme og straffene altfor strenge, når du ikke har skadet andre, sier Hasle.

Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at det endrede samfunnssynet på straff for rusavhengige, en skjør og innledende rehabiliteringssituasjon og en uforbeholden tilståelse, en straff på 14 dager betinget fengsel.

Enkelte medisiner blir betraktet som narkotika om du ikke har resept. Rivotril er kanskje det mest kjente av legemidlene som blir hyppig omsatt på gata. Tingretten hadde idømt 45 dagers ubetinget fengsel for oppbevaring av cirka 180 tabletter benzodiazepiner.

Seks gram er for en nybegynner veldig mye, men 44-åringen mente dette var rundt seks brukerdoser for ham.

Hans mange straffer for liknende forhold fikk ingen betydning og hverken allmenn- eller individualpreventive hensyn kunne begrunne ubetinget straff, står det i saksdokumentene.

Lagmannsretten reduserte straffen til betinget fengsel i 24 dager under henvisning til nytt rådende syn på straff for syke rusavhengige og nyere praksis.

En rusavhengig mann (44) ble i tingretten dømt til fengsel i seks måneder, hvorav tre måneder betinget, for oppbevaring av cirka 6,6 gram heroin.

Hasle mener det er et steg i riktig retning.

Han har jobbet med saker som omhandler rusmisbrukere i over 20 år og ser nå en helomvending i straffutmålingen blant rusmisbrukerne.

Rusavhengige som blir tatt med narkotika får ministraff, på tross av at forslaget til rusreform som ble lagt fram i fjor, ble avvist av stortingsflertallet.

