Rødt får over 10 prosent på ny måling - er landets tredje største parti

Opinions barometer for februar er basert på 968 telefonintervjuer i perioden 1.–7. februar. Feilmarginen varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

Resultater for øvrige partier: Sp 9,5 (0,1), Venstre 4,4 (0,2), KrF 3,6 (0,8), Andre 3,1 (0,2).

Høyre er fortsatt landets største parti med 25,8 prosent (-0,7), tross Aps store framgang. De to store taperne på meningsmålingen er Fremskrittspartiet, som faller til 9,8 (-2,9) og SV på 8,2 (-1,6). I tillegg faller Miljøpartiet De Grønne med 1,5 prosentpoeng til 3,3 prosent.

– Dette er en historisk dag for Rødt, og det er kanskje sånn det føles å vinne et OL-gull. Dette skal vi feire og markere på helgas landsstyremøte, sier partileder Moxnes til FriFagbevegelse .

Bjørnar Moxnes parti går fram 2,4 prosentpoeng og ender på 10,3 prosent på februarmålingen fra Opinion, som er tatt opp for de tre. Det er rekordhøy oppslutning for partiet, og de ville gått fra 8 til 18 stortingsrepresentanter om dette var valgresultatet.

