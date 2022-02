Innførte hijabforbud på skolene. Det førte til store protester

I delstaten Karnataka har enkelte utdanningsinstitusjoner bestemt at muslimske kvinner ikke skal få bære hijab eller sjal i klasserommene.

Det har ført til store protester, samtidig som hinduistiske studenter og høyreorienterte aktivister har demonstrert til støtte for forbudet.

Under protestene er det kastet stein og satt fyr på gjenstander i flere byer.

– Gjøres til objekter

Saken har ført til stort engasjement i sosiale medier, og den pakistanske fredsprisvinneren Malala Yousafzai har uttrykt støtte til de unge kvinnene.

– Å nekte jenter å gå på skolen i sine hijaber, er forferdelig. Man fortsetter å gjøre kvinner til objekter, enten fordi de har på seg for lite eller for mye. Indiske ledere må stanse marginaliseringen av muslimske kvinner, skriver Yousafzai.

Konflikten ble trappet opp etter at en video ble lagt ut i sosiale medier i forrige uke. Den viser at en gruppe kvinner med hijab blir nektet adgang til et universitet i Udipi-distriktet.

Flere kvinner har siden gått til søksmål der de stiller spørsmål ved hvorvidt delstatens nye kleskode ved utdanningsinstitusjoner er lovlig.

Strider mot grunnloven?

En høyere domstol i Karnataka mener at saken bør behandles av et større dommerpanel ettersom den reiser flere problemstillinger knyttet til grunnloven.

Indias hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP har gjennomført flere tiltak som anses som diskriminerende mot muslimer. I 2019 ble det vedtatt en ny statsborgerskapslov som skapte dyp splittelse. Ifølge loven skal India kunne gi statsborgerskap til papirløse innvandrere fra Indias naboland Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, men lovendringen gjelder ikke for muslimer.