FN-domstol: Uganda må betale krigserstatning til Kongo

ICJ fastslår at Uganda må kompensere Kongo for tap av liv, personskader, voldtekter, rekruttering av barnesoldater, plyndring av gull og diamanter og flere andre forhold. Kongo har krevd en langt høyere erstatningssum på nærmere 100 milliarder kroner.

Krigen i Kongo rundt årtusenskiftet antas å ha kostet flere millioner mennesker livet og går under flere navn: Den andre krigen i Kongo, Den store krigen i Afrika eller Afrikas verdenskrig. Ni land og et stort antall opprørsgrupper deltok.

