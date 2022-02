Slutt på gratis koronatester for utenlandsturer

– Det er en kapasitetsbegrensning for testing og hos noen laboratorier nå, og da er det viktig å prioritere dem som har symptomer, eller dem som ikke har fått tre vaksinedoser, sier Nakstad.

– Når det gjelder testing uten at du har symptomer, fordi du trenger det før en fritidsreise, faller det nå utenfor det Helfo vanligvis dekker. Og da er det rimelig å betale det selv, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Det heter det i et nytt brev fra Helsedirektoratet til kommunene sist fredag, skriver NRK .

