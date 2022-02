Libanon leverer tilbake irakiske antikviteter

I forseglede trekasser ble 331 tavler med kileskrift overført fra Nabu-museet nord i Libanon til Iraks hovedstad Bagdad. Gjennom flere tiår med krig og konflikter har Irak opplevd at en lang rekke kunst- og kulturskatter er plyndret og ført ut av landet.

– I dag har Irak fått hjem 331 tavler med kileskrift, fortalte lederen for landets kulturminneråd, Laith Majid Hussein, til pressen. Han takket Libanon og museet for samarbeidet og for å ha tilrettelagt for å returnere tavlene.

De antikke tavlene er fra ulike epoker. Noen av dem går helt tilbake til det akkadiske riket rundt 2.600 år før vår tidsregning, mens andre er fra det tredje sumeriske dynastiet i oldtidsbyen Ur og det babylonske riket, som opphørte i år 1594 før Kristus.

Kileskrift er et av de eldste skriftsystemene og ble skrevet med kileformede tegn på leirtavler. Det ble brukt av flere folk i regionen i oldtiden.