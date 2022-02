Kreml har blitt toppdestinasjon for statsledere som frykter krig i Ukraina

Det gjenstår å se om en-til-en-møtene med Putin vil være nok til å overbevise Putin om at han har mer å tape enn å vinne.

Macron erkjente nylig at en «diskusjon med Russland alltid er vanskelig», men har forsøkt å danne personlig forhold til Putin. Han er blitt invitert til både slottet i Versailles og Macrons sommerresidens ved Fort de Bregancon.

Noe gjennombrudd kom ikke i Paris, men Jermak tvitret etter møtet at det «kom sterke signaler om vilje til en fredelig løsning». Det er imidlertid siden blitt uklart hvor villige Russland er til nye samtaler.

26. januar møttes ukrainske og russiske utsendinger i Paris for å diskutere situasjonen i Øst-Ukraina.

Frankrike har også tilbudt seg å sende styrker til alliansepartner Romania. Søndag snakket USAs utenriksminister Antony Blinken med sitt franske motstykke Jean-Yves Le Drian om innsatsen fra Nato, EU og andre land for å håndtere Russlands kontinuerlige styrkeoppbygging ved Ukraina.

Den franske presidenten har tidligere uttrykket skepsis til Nato, og sa i 2019 at alliansen var «hjernedød». Lørdag var skepsisen langt unna da han snakket med generalsekretær Jens Stoltenberg og understreket «Frankrikes forpliktelse innad i Nato til de alliertes sikkerhet».

Macron insisterer på at europeerne må være involverte i en løsning på krisen som truer kontinentets stabilitet. Macron og Putin har allerede snakket sammen på telefon tre ganger de siste dagene, men det er uklart hva, om noe, det har ført til.

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov utbasunerte nylig at Russland nå setter «agendaen som USA og det såkalte «kollektive Vesten» følger».

– Fra Putins perspektiv har han allerede innkassert en slags seier, fordi han har vår udelte oppmerksomhet, og en del av planen var åpenbart å få oss til å fokusere på ham, sier den tidligere etterretningsoffiseren Fiona Hill, som tidligere har jobbet med russiske og eurasiske saker for amerikanerne.

Det er tegn til at relasjonene kan være i ferd med å mykes opp.

– Jeg er veldig bekymret over situasjonen på bakken, la han til.

– Prioriteten for meg når det kommer til Ukraina-spørsmålet, er dialog med Russland og nedtrapping, svarte Macron forrige uke på spørsmål om et mulig møte ansikt til ansikt med Putin.

Alle håper å nå igjennom til Vladimir Putin, den russiske presidenten som egenhendig velger landets kurs etter den store opptrappingen langs grensa mot Ukraina, og hvis veier er uransakelige selv for dem i hans innerste krets.

