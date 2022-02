Det sier den tidligere KrF-lederen i et intervju med Egil Svartdahl på TV Inter i samarbeid med Vårt Land søndag formiddag.

Ropstad har til nå vært sparsom med å beskrive hvordan det var på innsiden de dagene i fjor høst som endte med at han trakk seg, både som statsråd og som KrF-leder.

Den dramatiske septemberdagen – 18. september 2021 – med pressekonferansen om avgangen, foregikk med papirlommetørklær i lomma.

– Jeg hadde med meg Kleenex, for å si det sånn. Jeg grein mange tårer den dagen, forteller han i TV Inters samtaleprogram Plussprat.

Programmet ble i fjor høst sendt annenhver uke i samarbeid med Vårt Land.

Vårt Land har stilt KrF og Ropstad flere oppfølgingsspørsmål i forbindelse med publisering av programmet.

– I samtalen med Egil Svartdahl var hovedfokuset ikke på detaljer i min konkrete sak, men hvordan jeg som menneske har opplevd det å trå feil og ta konsekvensen av den, sier Ropstad i dag.

«En ganske stor feil jeg egentlig har gjort»

Gjennom den siste uken av valgkampen kom overskriftene hyppig om Ropstads økonomiske fordeler ved hjemstedsadresse på «gutterommet». Det var Aftenposten som rullet opp saken.

Et nytt oppslag om at han hadde drevet aktiv planlegging for å slippe skattekroner på statsrådboligen, endte med at Ropstad lørdagen etter valget gikk som statsråd og partileder.

TV-intervjuet ble spilt inn rett før det ble kjent at politiet ville ta ut etterforskning i saken om stortingspolitikeres pendlerboliger. I intervjuet er Ropstad ydmyk og konstaterer at det er «en ganske stor feil jeg egentlig har gjort».

Ropstad erkjenner også at han ønsket å utnytte ordningene. Om feilen, sier han:

– Som politiker ... så privilegert – og likevel å ønske å utnytte enda bedre disse ordningene og virkelig få tynt ut... Det burde jeg ikke gjort.

Vårt Land har spurt KrF og Ropstad om de vil utdype hva han mener med at «det var med den hensikt å spare skatt». Vi har også spurt hva han tenker om at det senere er blitt kjent at politiet vil ta ut etterforskning.

– Jeg har ikke noe nytt å legge til det jeg har uttalt til pressen i flere omganger i fjor høst, men mener den grundige gjennomgangen som nå gjøres fra flere hold, av både enkeltsaker og ordningene for stortingsrepresentanter generelt, er viktig, sier Ropstad til Vårt Land.

TRYKKET LETTER: Etter å ha varslet sin avgang på en pressekonferanse, var Kjell Ingolf Ropstad lettet. (Annika Byrde/NTB)

Mener han feilet som forbilde

I ettertid mener han beslutningen om å trekke seg var helt riktig.

– Ja. Det mener jeg. I hvert fall da. Jeg var partileder, statsråd. Jeg var en av de aller mektigste i landet, sier han.

– Da må jeg være et bedre forbilde. Jeg feilet, og det måtte jeg ta konsekvensen av. Og egentlig er det litt godt å kunne ta konsekvensene innimellom, selv om det var veldig kjipt. Jeg er egentlig veldig trygg på at det var rett.

---

Brå vending i politikk

Klokken 14.00 lørdag 18. september 2021 sto Kjell Ingolf Ropstad på podiet foran pressen og varslet sin avgang som KrF-leder og statsråd. Storm rundt fordeler ved pendlerbolig hadde felt ham.

Ropstad har siden 2009 hatt fast sete på Stortinget. Han var KrFs leder fra 27. april 2019 til 24. september 2021.

Etter å ha stått i spissen for det vinnende laget under KrFs retningskamp i 2018, tok han partiet inn i Solberg-regjeringen i januar 2019. Frem til 20. september i år var han barne- og familieminister.

---

Jobbet mentalt for å klare NRK-debatt

Ropstad forteller fra innsiden om da han sto i et helt sjeldent press: Selve dagen for NRKs avsluttende partilederdebatt, 10. september 2021. For et KrF i skjebnekamp mot sperregrensen var presset i forkant av debatten svært stort.

Bare timer før sending fikk han en beskjed om at skatteetaten hadde snudd i en vurdering. Han begynte å forstå «at dette går galt».

– Da jobbet jeg enormt mentalt med bare å klare og være tilstede. Det er faktisk det jeg er mest fornøyd med.

Spennet han sto, kaller han «uvirkelig».

– Jeg ba mye på det tidspunktet. Jeg ba om visdom og styrke til å kunne stå i det og av en eller annen merkelig grunn så klarte jeg det.

Selv om det stormet og han visste at det ville komme flere oppslag, så handlet det akkurat da om å få sagt det han hadde planlagt i TV-debatten.

HARDT PRESS: Kjell Ingolf Ropstad på hotellrommet etter NRKs partilederdebatt i Bodø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

En tøff påkjenning for familien

På et spørsmål fra Svartdahl om han i denne perioden «foldet hendene», svarer Ropstad:

– Ja, jeg vil anta at mange av oss folder hendene litt ekstra når det er tøft.

Ropstad erkjenner at boligsaken var en påkjenning for familien.

– Fordi jeg har tatt disse posisjonene, blir de mye mer utsatt. Slike ting som dette hadde de sluppet unna hvis jeg ikke hadde hatt den posisjonen. Jeg hadde ikke så mye tid at vi fikk snakket mye med alle søsknene. Men hos kona mi var det full backing.

Tror kona kjente lettelse

I TV Inter-programmet svarer han nei på spørsmålet om det var hun som til slutt ba ham om å gå av:

– Jeg sa jo at hvis jeg må gå, kommer sannsynligvis mediekjøret til å roe seg. Hun tenkte sannsynligvis på det å få familielivet til å gå opp. Med alle de utfordringene som lå foran, ville hverdagen bli litt bedre når jeg måtte gå av. Jeg tror jeg hadde medfølelse og støtte og alt sånn. Men jeg tror også at hun kjente på litt lettelse da konklusjonen var tatt.

PÅVIRKET FAMILIELIV: Kjell Ingolf Ropstad og kona Arnbjørg Vedelden på vei til avslutningsmiddag for stortingsrepresentantene. I TV Inter-intervjuet avviser Ropstad at det var kona som ba ham trekke seg som partileder. (Naina Helen Jåma/NTB)

Spørsmål omkring politikernes boligforhold gir fortsatt jevnlige oppslag i pressen. Ropstad er i intervjuet forsiktig når spørsmålet er om han nå har lagt høstens hendelser og avgangen fra KrF-toppen bak seg.

– Jeg kommer helt sikkert til å sitte i noen sammenhenger og tenke at «hadde jeg bare vært leder der». Jeg er redd for at jeg kommer til å tenke sånn, så jeg skal ikke si at alt er greit.

LEDER-SLUTT: Kjell Ingolf Ropstad overrakte lederklubba til Olaug Bollestad på et landsstyremøte seks dager etter at han selv varslet sin avgang. (Lise Åserud/NTB)

Foran pressen: Ventingen var verst

Å stå foran pressen med beskjeden om avgangen som KrF-leder og statsråd, var ikke den verste opplevelsen under stormen. Ventingen var verre:

– Jeg ville komme meg bort på den pressekonferansen. Jeg tror jeg er skrudd sammen slik at jeg heller vil bare stå der og få gjort det. Og jeg visste at når jeg hadde gjort dette, så var det ferdig. Da gir det seg, sier Ropstad i TV Inter-programmet.

Vårt Land erfarte i januar at det ikke var tatt konkrete etterforskningsskritt overfor Kjell Ingolf Ropstad ennå. Ifølge TV 2 skal Politiet ha avhørt flere ansatte i administrasjonen på Stortinget, men fremdeles har ingen status som mistenkt i etterforskningen av pendlerboligsakene.