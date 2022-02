Rekordmange alvorlig syke koronapasienter i Israel

Israelske sykehus sliter med å takle presset. Heldigvis er det samtidig tegn til at omikronbølgen gradvis er i ferd med å dabbe av i landet. Det ligger an til å bli ytterligere lettelser i koronarestriksjonene fra mandag av.

Lørdag kveld ble 1.229 pasienter behandlet for alvorlig covid-19-sykdom, det høyeste antallet på samme tid siden pandemien brøt ut.

