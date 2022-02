– Kongen er fortsatt sykmeldt, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet til NTB søndag.

Kong Harald (84) ble sykmeldt i forrige uke med forkjølelsessymptomer. Kronprins Haakon har derfor holdt statsråd både denne uken og forrige.

Førstkommende mandag skulle kongen egentlig holdt en rekke audienser. Disse er det nå kronprinsregenten som skal ta seg av, viser programmet som ligger ute på Slottets nettsider.

På programmet nå er kong Haralds neste oppdrag oppført torsdag. Da skal han etter planen motta utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i audiens.

En liten stund fryktet nevnte Huitfeldt at hun hadde smittet kong Harald med korona under et besøk, men kongen testet negativt for covid-19.