Åtte av ti sier samisk kultur er viktig for Norge

– Jeg synes det er veldig bra at det samiske har en naturlig plass i vårt samfunn. Det er veldig bra at så mange er opptatt av det samiske, sier sametingspresident Silje Muotka fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

Kun 23 prosent sier de har god kjennskap til samisk kultur og historie, mens 81 prosent er helt eller ganske enig i at dette er viktig for den norske kulturen.

Meningsmålingen er utført av Respons Analyse blant et representativt utvalg nordmenn og publiseres i VG på samenes nasjonaldag.

