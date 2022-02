25 FN-ansatte drept i angrep i 2021

Med de 25 fra 2021 har til sammen minst 462 som jobbet for eller var assosiert med FN, blitt drept i angrep de siste elleve årene, ifølge FN. Det ble drept 15 FN-ansatte i 2020, 28 i 2019, 34 i 2018 og 71 i 2017.

Nummer to var Den sentralafrikanske republikk, der fire av de fredsbevarende styrkene måtte bøte med livet.

To av de drepte FN-soldatene var kvinner, og for åttende år på rad var Mali det farligste landet. Der ble 19 soldater drept.

