USA vil trolig returnere 11. september-mistenkt til Saudi-Arabia

Amerikanske myndigheter anbefaler å løslate en psykisk syk innsatt fra Guantánamo og sende ham hjem til Saudi-Arabia, ifølge The New York Times. Det er snakk om Mohammed al-Qahtani, som ble anklaget for å ha vært med i planleggingen av terrorangrepene mot USA 11. september 2001. (LYNNE SLADKY/AP)