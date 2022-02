Over 200 koronadødsfall har utløst pasientskadeerstatning

Dersom smitten har kommet fra pårørende, eller dersom smitten ikke har vært avgjørende for dødsfallet, blir søknadene avslått.

I alt 15 prosent flere søkte om erstatning for pasientskader i fjor enn i året før. Økningen skyldes søknader om erstatning etter koronasmitte og -vaksine, og Norsk pasientskadeerstatning opplyser at disse søknadene utgjør til sammen 674 saker.

– Det har gitt dem mulighet til å gå videre i sorgen, sier Gulaker, som understreker at det heller ikke burde skjedd at smitten kom fra en behandlingssituasjon.

Mange etterlatte har funnet trøst i at smitten ikke har kommet fra dem, sier avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i NPE til avisen.

Ved utgangen av fjoråret var 221 saker godkjent for utbetaling av erstatning. Alle disse gjelder dødsfall etter smitte under behandling på sykehjem eller sykehus, opplyser NPE til Bergens Tidende.

