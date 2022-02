Guterres oppfordrer til dialog med Taliban

Guterres ber Sikkerhetsrådet forlenge mandatet til FNs kontor i Afghanistan (UNAMA), som utløper 17. mars.

– Den beste måten å fremme stabilitet og framtidig internasjonal støtte, er at Taliban unngår isolasjonen som preget deres tidligere erfaring ved makten, heter det i generalsekretærens rapport til Sikkerhetsrådet.

– Det er derfor viktig å utvikle en konstruktiv dialog mellom landets de facto myndigheter, andre afghanske interessenter, regionen og det internasjonale samfunnet, med fokus på det afghanske folks velferd og rettigheter, anbefaler Guterres.

Sikkerhetsrådet skal om kort tid ta stilling til om mandatet til FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) skal forlenges. Debatten om mandatets innhold ventes å bli vanskelig. (Richard Drew/AP)

Blir vanskelig

Sikkerhetsrådet skal om kort tid diskutere hvordan FN skal forholde seg til et Taliban-styrt Afghanistan, ledet av Norge som nylig inviterte Taliban-representanter til Oslo.

Forhandlingene ventes å bli «svært vanskelige», sier en FN-ambassadør, som understreker viktigheten av at afghanske jenter og kvinner ikke settes på sidelinjen når Afghanistans framtid skal diskuteres.

Kina og Russland, som begge har vetorett i Sikkerhetsrådet, kan imidlertid komme til å forsøke å tone ned spørsmålet om menneskerettigheter når forlengelsen av Unamas-mandat bli tema, frykter diplomaten.

Steile fronter

En annen FN-diplomat, som heller ikke ønsker å bli navngitt, tror det kan oppnås enighet om tema som humanitærhjelp og terrorbekjempelse når Sikkerhetsrådet skal diskutere Afghanistan, men frykter at steile fronter mellom dem som vil samarbeide med Taliban og vestlige land som vil føre en tøff politikk for å tvinge Taliban til å komme med innrømmelser.

FNs framtidige rolle i Afghanistan vil uansett delvis avhenge av at Taliban spiller på lag. Ingen land har ennå anerkjent opprørernes maktovertakelse, men Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi hevdet under besøket i Oslo at det kan være et tidsspørsmål før noen gjør det.

Muttaqi la ikke skjul på at Taliban ønsker slik anerkjennelse, men opprørerne har ennå ikke fått en plass i FN og det er uklart når Talibans ambassadør Suhail Shaheen ønskes velkommen i New York. Det skyldes en avtale inngått mellom USA, Russland og Kina.

Behovene for humanitærhjelp er enorme i Afghanistan, der FN anslår at over halvparten av landets 38 millioner innbyggere vil ha for lite mat i vinter. (Zubair Abassi/AP)

Humanitærhjelp

Guterres understreker viktigheten av å bistå den afghanske befolkningen og viser til at FN har anslått at over halvparten av landets 38 millioner innbyggere vil ha for lite mat i vinter.

Generalsekretæren har i flere måneder bedt om en lemping av sanksjonene som ble innført etter Talibans maktovertakelse, som blant annet innebærer at Afghanistans valutareserve i USA, rundt 90 milliarder kroner, er frosset.

Unamas rolle bør ifølge generalsekretæren være «å koordinere og sikre leveranser av nødvendig humanitærhjelp», samt gi råd om implementering av internasjonal menneskerettslov og rapportere om menneskerettsbrudd og overgrep.

Forsoning

Guterres anbefaler i sin rapport til Sikkerhetsrådet at FN arbeider sammen med «alle aktører for å fremme et effektivt, ansvarlig og inkluderende afghansk styre og samfunn, samtidig som man fremmer forsoning».

FN bør også fortsette arbeidet med minerydding i Afghanistan, og Unamas kontorer i regionene og provinsene bør holdes åpne for å sikre at hele landet blir dekket, anbefaler Guterres.

Han ber også Sikkerhetsrådet inkludere Unamas kontorer i Pakistan og Iran i det nye mandatet, for å sikre regionalt samarbeid.