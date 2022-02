Anklager regjeringssoldater for å brenne landsbyer i Myanmar

En kvinne i Sagaing-regionen forteller hvordan regjeringssoldatene rykket inn i landsbyen Bin tidligere i uka.

– De skjøt først med artilleri og automatvåpen, deretter satte soldatene fyr på rundt 200 hus, sier hun. Ett av husene var hennes eget.

– Vi rakk ikke å få med oss noe, bare varme klær, deretter flyktet vi, forteller kvinnen.

I nabolandsbyen Inn Ma Hte skal regjeringssoldater ha satt fyr på rundt 600 hus, angivelig som hevn for at opposisjonsstyrker hadde angrepet en juntavennlig milits i området.

Biler, motorsykler og kjerrer gikk også opp i flammer i Inn Ma Hte, forteller en innbygger i området.

Bilder fra landsbyen Mwe Tone i Sagaing-regionen viser også nedbrente hus. Også der skal angivelig 200 hus ha gått opp i flammer.

Myanmars statlige TV anklager opposisjonsstyrkene for å ha satt fyr på husene og har vist bilder av nedbrente bygninger som de hevdet var satt fyr på av «terrorister».

Myanmar har opplevd økende kaos siden landets militære grep makten i et kupp for ett år siden. Over 1.500 mennesker er siden drept av sikkerhetsstyrkene, mange i forbindelse med store demonstrasjoner.

Det er også mange militsgrupper i landet, noen tilhengere av militærjuntaen, andre motstandere av dem.