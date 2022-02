SVs svenske venner har lagt bort rødvinen

Merkelappen «rødvinsvänstern» har beskrevet et parti med hodet høyt i skyene med dagdrømmer om virkelighetsfjerne politiske visjoner.

Det beskriver ikke dagens Vänsterpartiet, mener partileder Nooshi Dadgostar. Hun lover at partiet nå er et parti som får gjennomslag for saker som betyr noe for folk i det daglige.

Hun kom med et klart løfte da hun holdt en tale på partiets digitale landsmøte fredag: Vänsterpartiet vil ikke være en dørmatte for Socialdemokraterna.

Ultimatum på pensjon

Hun stilte et pensjonsultimatum hvis partiet skal være del av et regjeringssamarbeid.

– Nå har Vänsterpartiet ved å bruke vårt mandat sørget for at et forslag om den største økningen av pensjonene i moderne tid ligger på riksdagens bord, sa Dadgostar.

– Sverige skal endres. Virkelig endres. Vi har bare begynt, vi tar tilbake kontrollen, sa hun.

Det store spørsmålet er hvordan partiprogrammet skal se ut etter landsmøtet. Det blir viktig foran riksdagsvalget i september.

Dadgostar sier at det er naturlig at partiet vil søke regjeringsmakt hvis venstresiden vinner valget. Det må være en regjering som gjør storstilte investeringer, satser grønt, skaper arbeidsplasser, endrer skolevesenet og styrker offentlig helsevesen, krever partilederen.

Tror på vekst

Partiet tror på vekst i oppslutningen. I forrige riksdagsvalg fikk partiet 8 prosent av stemmene, siden har partiet i flere målinger ligget opp mot 13 prosent.

I fjor bidro det til å felle Stefan Löfvens regjering. De stilte knallharde pensjonskrav for å godt at Magdalena Andersson fikk bli statsminister.

Nå vil partiet overbevise velgere, særlig arbeidere, om å stemme på dem i stedet for Anderssons sosialdemokrater eller Sverigedemokraterna.

Dadgostar henvendte seg direkte til velgerne for å overbevise om at rødvinsdagene var over.

– Du tenker kanskje at de der, de har store planer, men det kommer aldri til å bli noe ut av det. Et slags rødvinsvänstern med hodet i skyene. Sånn er det ikke. Vi har forandret oss, sa partilederen.

Partiledelsen har fått kritikk for sitt programforslag, særlig fra miljøbevegelsen i partiet, som mener programmet ikke er grønt nok.

Vil ikke være moralpoliti

I interne dokumenter Svenska Dagbladet har fått tak i, legger partiledelsen også planer for å innta en mer moderat holdning. Uttalelser om mindre kjøttforbruk, vegetardager og hvordan folk må oppføre seg for å redde klimaet, skal lukes vekk.

– Vi må snakke om klimapolitikk fra en annen vinkel, uten pekepinner om å kjøre mindre bil eller sortere søppel. Det er bare den økonomiske eliten som trenger å få et budskap om å senke konsumet, skriver partiet.

Dadgostar er også tydelig på at hun ikke vil være noe moralpoliti.

– Å gjøre det dyrere for vanlige arbeidere å leve sine liv, tømmer bare lommeboken deres, det endrer ikke samfunnet, slår hun fast.