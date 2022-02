FHI: – Vi nærmer oss smittetoppen

– Vi tror epidemien har kommet lenger enn det som er registrert. Spørsmålet er hvor mye lenger, sier Bukholm til VG.

En omlegging av testregimet har gjort at systemet fanger opp en mindre andel av dem som er smittet enn tidligere, og at tallene dermed blir mindre viktige for overvåkingen.

Det gjør det vanskelig å vite hvor nær smittetoppen er. Tidligere er det anslått at den kan komme i månedsskiftet februar-mars.

– Vi vet at smitten er veldig høy, men vi vet ikke hvor nær vi er smittetoppen. Men vi nærmer oss toppen, sier Bukholm.

Basert på scenarioer fra modellering, mener FHI at tre-fire millioner mennesker vil bli smittet i løpet av vinteren, hvorav 12.000-13.000 må på sykehus.

I FHIs siste risikorapport om omikron anslås det at om lag tre til fire millioner personer kan bli smittet av omikron før sommeren.