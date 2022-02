Sverige fjerner alle koronarestriksjoner 9. februar

– Vaksinasjonstakten har vært svært høy i Sverige de siste ukene. 80 prosent av alle svensker over 50 år har også nå fått tre vaksinedoser, og vi kan åpne opp samfunnet igjen, ikke minst for alle vaksinerte, sa hun.

Internasjonale studier og data fra Sverige viser at omikronvarianten gir mildere sykdom og belaster helsevesenet i mindre grad enn tidligere varianter, påpekte Andersson.

– Pandemien er ikke over, men på vei inn i en helt ny fase, fortsatte hun.

