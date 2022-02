SSB: Antall langtidsledige på samme nivå som før pandemien

– Etter disse store omveltningene i løpet av 2020 ser det ut til at vi i 2021 etter hvert kom tilbake til en mer normal situasjon når det gjelder fordelingen av de ledige etter hvor lenge de har søkt arbeid, skriver SSB.

Blant de som er arbeidsledige, er det nå mange færre enn i 2020 som har søkt på jobb i et halvt år eller mer, ifølge SSB.

– Vi ser at koronakrisen er den hendelsen som har gitt den største toppen av ledighetstallene de siste 25 årene, men i hvert fall så langt har den kortest varighet når det gjelder økt arbeidsledighet, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

