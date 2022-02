– Myndighetene sørger over tapet av elleve tapre menn under angrepet. Det dreier seg om soldater og paramilitære samt fire sivile, inkludert en tjenestemann i landbruksdepartementet og hans sjåfør, sier en talsmann for president Umaro Sissoco Embaló.

Tirsdag ettermiddag omringet tungt bevæpnede soldater ulike regjeringsbygg i hovedstaden Bissau. Kuppforsøket ble avverget.