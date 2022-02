Svensk biskop må gå etter utroskap

Beslutningen innebærer at biskop Thomas Petersson med umiddelbar virkning fratas sin rett til å tjenestegjøre som biskop, prest og diakon i Svenska kyrkan.

– En slik hendelse er selvsagt smertefull for alle involverte og for hele kirken, sier erkebiskop Antje Jackelén på en pressekonferanse i Visby.

Kan ikke ankes

Ansvarsnemnda for biskoper fattet beslutningen basert på to grunner, nemlig at Petersson har brutt løftene han avga da han ble viet til biskop i 2018, og at han med sitt levesett har skadet anseelsen en biskop bør ha.

Det er første gang siden kirken og staten ble skilt i 2000 at en biskop er funnet uegnet til å utøve sitt kall. Ansvarsnemndas vedtak kan ikke ankes.

Stor sorg

Biskop Thomas Petersson sier i en skriftlig kommentar til Hela Gotland at det er med stor sorg han tar i mot beslutningen.

– Jeg har egentlig ingen ytterligere kommentarer. Som du forstår, er det med stor sorg jeg fikk vite om beslutningen i dag. Jeg må få tid til å ta til meg denne beskjeden. Fundere på hva som skjer nå. I livet og for oss, skriver han.