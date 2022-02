Myanmar i krise ett år etter kuppet

Aksjonen omtales som en stille streik. På formiddagen lokal tid var det lite folk i gatene i Yangon og andre store byer, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Streiken ble gjennomført til tross for at juntaen har gitt ordre om å holde butikkene åpne. Flere titalls mennesker ble pågrepet i forkant av ettårsdagen i et forsøk på å hindre protesten.

Juntaleder Min Aung Hlaing gjentok sin begrunnelse for kuppet i et intervju som ble trykket i en statlig avis tirsdag. Han hevder militæret ble tvunget til å gripe makten som følge av påstått valgfusk året før.

Protester og bomber

I forkant av den stille streiken var det mindre demonstrasjoner flere steder i landet. De ble holdt tidlig på morgenen, når det er mindre fare for sammenstøt med politi og soldater.

Buddhist-munker var blant deltakerne i disse protestene. Noen av demonstrantene holdt opp tre fingre, et motstandssymbol inspirert av filmen Hunger Games.

Dagen før var landet preget av helt andre typer aksjoner, ifølge lokale medier. I Yangon skal det ha vært minst seks bombeeksplosjoner som motstandsstyrker antas å ha stått bak.

Også en politistasjon i Myitkyina i den nordlige delstaten Kachin ble rammet av et bombeangrep.

En buddhist-munk deltok i en protest mot militærjuntaen i Mandalay i Myanmar tirsdag morgen. (AP)

Opprørsgrupper

I den første perioden etter kuppet var det omfattende demonstrasjoner og protester mot militæret.

Motstandsformene var i stor grad ikke-voldelige. Men dette endret seg etter at juntaen slo ned protestene med hard hånd.

I Myanmar har det i flere tiår vært konflikter mellom regjeringsstyrker og opprørere med utspring i ulike etniske grupper. I løpet av det siste året har i tillegg mange motstandere av juntaen tatt til våpen.

Noen måneder etter kuppet ble det dannet en motstandskoalisjon der også flere etniske militsgrupper deltar.

Opposisjonens skyggeregjering, startet av medlemmer av Myanmars tidligere regjeringsparti NLD, har dannet det som kalles «Folkets forsvarsstyrke». Militærjuntaen stempler både skyggeregjeringen og den væpnede motstanden som terrorister.

Full borgerkrig virker nå uunngåelig — Professor Catherine Renshaw

– Militæret har ansvaret

Flere analytikere spår en dyster framtid for Myanmar, og professor Catherine Renshaw ved Western Sydney University mener landet står på randen av sammenbrudd.

– Full borgerkrig virker nå uunngåelig, sier hun.

USA, Canada og Storbritannia innførte nye sanksjoner mot ledere for Myanmars rettsvesen i forkant av ettårsdagen for kuppet. De skal ha vært delaktig i rettsforfølgelsen av tidligere regjeringssjef Aung San Suu Kyi.

– Militærregimet har ansvaret for denne krisen, som har undergravd fred og stabilitet i Myanmar og resten av regionen, heter det i en felles uttalelse fra FN, USA, Sør-Korea, Australia, Norge og flere andre land.

Landene ber om at voldsbruken umiddelbart må opphøre og at alle parter må delta i dialog og jobbe for en fredelig løsning på krisen.

