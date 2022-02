Minst 18 omkom etter kraftig regn i Ecuadors hovedstad

For seks av de skadde er tilstanden kritisk, opplyser redningstjenesten SNGRE.

Store vannstrømmer fraktet med seg gjørme og steiner og feide nedover en gate i Quito, vasket bort biler og oversvømmet flere hus og gater, ifølge byens nødetater.

Det voldsomme regnværet førte til en oversvømmelse ved Pichincha-vulkanen, som sendte et dødelig skred nedover en åsside ved en idrettsplass hvor flere oppholdt seg.

Ifølge Quito-ordfører Santiago Guarderas er regnværet og flommen det verste som har rammet byen siden 2003.

Det berørte området mistet også strømmen etter at flere strømmaster bukket under for flommen.