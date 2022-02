Mer normal hverdag for barn og unge, lover regjeringen

Kravet om smittevernfaglig forsvarlig drift videreføres for barnehage, skole og høyere utdanning.

På universitetene, høyskolene og fagskolene anbefaler regjeringen at det legges opp til mest mulig fysisk undervisning.

Det vil si at anbefalingen om gult tiltaksnivå i skoler og barnehager ikke lenger gjelder, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!