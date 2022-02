Lavrov traff Blinken

I en kommentar til pressen etter en samtale med USAs utenriksminister Antony Blinken tirsdag nevnte Lavrov ikke Ukraina og fokuserte i stedet på Moskvas krav om at Vesten gir Russland sikkerhetsgarantier.

– Vi vil insistere på en ærlig samtale og en ærlig forklaring på hvorfor Vesten ikke vil innfri sine plikter eller bare selektivt innfri dem, i egen favør, sa Lavrov og la til at Blinken var enig i at det fins ting som kan diskuteres.

I samtalen mellom de to oppfordret Blinken på sin side igjen Russland til å trappe ned spenningen og trekke tilbake styrkene langs Ukrainas grenser.

Ifølge en talsmann for USAs utenriksdepartement sa Blinken til Lavrov at USA er innstilt på å sitte ned og drøfte forslagene til løsning som begge parter har lagt fram i en brevveksling nylig.

Men Blinken understreket at slike samtaler ville bli lettere om Russland trapper ned styrkeoppbyggingen ved grensa til Ukraina.

Talsmannen sier at USA likevel ikke har hørt noe nytt fra Moskva som antyder at det ligger an til endringer.

– Vi hører disse forsikringene om at de ikke vil invadere, men alt de gjør er en antydning om noe annet, med styrkeoppbygging og forflytning av tunge våpen i retning av grensa, sier han.