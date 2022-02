KrF skeptiske til hybridkabler

Mens havvindnæringen sier at hybridkabler er nødvendige for å sikre lønnsomhet, frykter flere at kablene vil gjøre dagens rekordhøye strømpriser enda høyere, skriver Klassekampen.

Nå melder KrF seg på i debatten.

– Så lenge vi ikke har kontroll på krafteksporten, og hybridkabler kan føre til mer krafteksport og høyere strømpriser i Norge, så er jeg veldig skeptisk til det, sier Kjell Ingolf Ropstad til avisen.

Han frykter de høye strømprisene kan svekke oppslutningen om klimapolitikken og dermed sjansen for å nå klimamålene. Han sier KrF derfor på kort sikt vil innføre en makspris på strøm på 50 øre.

Norges vassdrags- og energidirektorat slo i forrige uke fast i en rapport at hybridkabler vil gi dyrere strøm for nordmenn, samtidig som det gir mer penger til kraftbransjen.