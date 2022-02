FHI anbefaler lavt tiltaksnivå

– Ut ifra pågående arbeid med risikovurderingen som planlegges ferdigstilt 26. januar 2022, vurderer Folkehelseinstituttet at det er grunnlag for å lette på tiltak. Vi anbefaler å gå over til et lavt tiltaksnivå, slik det er beskrevet i oppdrag 601, skriver FHI i de siste anbefalingene fra myndighetene.

Helsedirektoratet støtter opp om dette:

– Basert på FHIs faglige underlag inkludert deres risikovurdering og modelleringsrapport, støtter Helsedirektoratet FHI i at det er mulig å gjøre lettelser i tiltaksnivå.