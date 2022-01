Tiltalen mot Aung San Suu Kyi ytterligere utvidet

Tirsdag er det ett år siden militærkuppet i landet, der Suu Kyi og en rekke andre ledere ble pågrepet. Ifølge det nye tiltalepunktet mot henne, forsøkte hun på ulovlig vis å påvirke valgkommisjonen i forbindelse med valget i juli 2020.

76-åringen er alt dømt til seks års fengsel, men risikerer dommer på til sammen mer enn 100 års fengsel dersom hun blir funnet skyldig i alle tiltalepunktene.

Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD) vant valget, men kuppmakerne hevder at det fant sted omfattende valgfusk. Flere medlemmer av valgkommisjonen er pågrepet, anklaget for å ha lagt til rette for NLDs seier.