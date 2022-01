Teaterselskap ber om at «meteren» oppheves

Tirsdag kveld blir det kjent hvilke lettelser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og resten av regjeringen kommer med i koronarestriksjonene.

– Vi har høye forventninger og krever at regjeringen pakker sammen meteren slik at vi kan åpne opp og ta imot publikum på Folketeateret igjen, sier Jæger, som også er en av eierne i Scenekvelder.

Ikke kjent smitte

Hun viser til en undersøkelse fra Norsk teater- og orkesterforening som sier at det ikke var noen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum fra tiltakene ble satt inn i mars 2020 og ut 2021.

Jæger mener tiltakene – som blant annet omfatter to meters avstand mellom kohorter – er så strenge at selskapet umulig kan drive.

–Tiltakene henger ikke på greip, og vi krever at regjeringen begynner å forholde seg til fakta. Det foreligger ikke smittefaglig grunnlag som tilsier at det er mer fare for smitte hos oss enn hos andre. Jeg er utrolig lei av at kultursektoren blir holdt som gissel fordi regjeringen vil unngå trengsel på T-banen, sier Jæger.

Vil ha dekket faktiske tap

Dersom ikke avstandsreglene oppheves, krever Scenekvelder at kompensasjonsordningen må utvides til å dekke de tomme setene de ikke får lov å selge.

– Regjeringens kompensasjonsordning kan ikke kalles for en kompensasjonsordning så lenge den ikke kompenserer for de faktiske tapene vi påføres som følge av nedstengningen. Nå må regjeringen skrote meteren eller dekke de tomme setene, slik at vi kan åpne opp og spille, sier Jæger.

