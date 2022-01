Storseier for sosialistene i Portugal

Statsminister Antonio Costa fra PS kan dermed vinke farvel til sine støttepartier og forberede seg på å styre videre med en flertallsregjering.

– Absolutt flertall betyr ikke absolutt makt. Det betyr ikke å styre alene. Det er et økt ansvar, sa Costa i sin seierstale etter valget søndag.

– Forholdene ligger til rette for investeringer og reformer for å gjøre Portugal mer velstående, mer rettferdig og mer innovativ.

Etter valgseieren kan PS nå bestemme hvordan Portugal skal bruke flere titall milliarder euro i krisemidler fra EU i etterkant av pandemien.

Framgang for høyrepopulister

Tall fra valgkommisjonen natt til mandag viste at PS hadde fått 41,7 prosent av stemmene.

Dermed lå PS an til å få 117 av de 230 setene i nasjonalforsamlingen. Fire seter var ennå ikke fordelt, men det var ikke ventet at disse ville endre hovedbildet.

Også høyrepopulistiske Chega gjorde et godt valg og gikk fram fra én til tolv representanter.

– Heretter blir det ikke lenger noen slapp opposisjon. Vi vil innta rollen som en reell opposisjon til Sosialistene og gjenopprette dette landets verdighet, sier Chega-leder André Ventura, som tidligere var sportskommentator på TV.

Ikke så jevnt

Portugals største opposisjonsparti – Sosialdemokratene (PSD), som tross navnet er et sentrum-høyre-parti – gjorde det dårligere enn ventet.

Meningsmålingene tydet på at PSD hadde tatt innpå det regjerende PS og at valget ville bli jevnt. Men slik gikk det ikke. PSD endte med 27,8 prosent av stemmene.

Framgangen for Sosialistene – et sosialdemokratisk parti – står i kontrast til motgangen som mange av søsterpartiene har opplevd i andre europeiske land. I Frankrike og Hellas er de tilsvarende partiene nesten utradert fra det politiske landskapet.

I Portugal har Costa vært statsminister siden 2015 og ledet mindretallsregjeringer med støtte fra mindre partier på venstresiden.

Over 90 prosent fullvaksinert

I løpet av disse årene er økonomiske sparetiltak blitt trappet ned, samtidig som det fortsatt er orden i statsfinansene.

Minstelønna er økt, og i det siste har arbeidsledigheten sunket til nivået den lå på før pandemien.

Vest-Europas fattigste land har også klart å få befolkningen til å slutte opp om koronavaksineringen. Over 90 prosent er fullvaksinert, en andel som er høyere enn i noe annet EU-land.

– Dette er ikke tiden for politisk endring, sa Catia Reis (39) da hun avga stemme i Lisboa søndag.

I valgkampen lovet høyreorienterte PDS å kutte skattene for å øke aktiviteten i næringslivet. Antonio Costa hevdet at en PDS-regjering ville bli avhengig av høyrepopulistene i Chega.

Slapp ut for å stemme

Valgdeltakelsen lå rundt 50 prosent, omtrent som i forrige valg i 2019. Rundt 1 million koronasmittede fikk lov til å forlate hjemmene sine for å dra til stemmelokalene.

Søndagens valg var utenom den vante valgsyklusen. Det ble utlyst etter at Costas to støttepartier på venstresiden vendte tommelen ned for regjeringens forslag til statsbudsjett. Det fikk dermed ikke flertall i nasjonalforsamlingen.

I flere tiår har PS og PSD vekslet på å ha makten i Portugal. De siste 50 årene har landet så langt bare hatt tre flertallsregjeringer.

Etter helgens valgseier kan Costa forberede seg på å danne den fjerde. Av 45 milliarder euro i støttemidler fra EU er to tredeler tiltenkt offentlige prosjekter. Den siste tredelen skal gå til private bedrifter.

Tanken er at pengene skal få fart på økonomien etter pandemiens herjinger.