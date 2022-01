Raudt nominerer Al Haq og B’Tselem til Nobels fredspris

Al Haq vart for få månader sidan terrorlista av Israel, til protestar frå mellom anna Noreg. Organisasjonen arbeider for menneskerettar og internasjonal rett, og er knytt til Den internasjonale juristkommisjonen. Al Haq får framleis støtte frå Noreg.

