Psykiatere reagerer på Breiviks oppførsel

– Han har en realitetsbrist som er gjennomgripende, og den er dramatisk, mener Heggen, som understreker at han uttaler seg på egne vegne.

Overlege og psykiater Fred Heggen ved Gaustad mener imidlertid også at Breivik fremstår med en klart psykotisk atferd og tenkemåte.

Rosenqvist til Aftenposten i en kommentar at hun finner at Breivik stort sett har fungert klart upsykotisk.

Larsen mener det er uverdig overfor de overlevende, etterlatte og pårørende at en mann han mener fremstår psykotisk, får stå og blamere seg på måten han gjør i en norsk rettssal.

– Man burde forsøkt behandling med samtaler og eventuelt antipsykotisk medikasjon av en psykiater som har som hypotese at han er blitt psykotisk, sier overlegen.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!