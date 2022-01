Burkina Fasos grunnlov gjeninnført, hevder kuppmakere

Ifølge mandagens erklæring skal kuppleder oberstløytnant Paul-Henri Sandaogo Damiba fungere som MPSRs og landets president og øverstkommanderende for Burkina Fasos væpnede styrker.

Opprørere i regjeringshæren avsatte i forrige uke president Roch Marc Christian Kaboré som følge av misnøye med at han ikke har greid å stagge det jihadistiske opprøret i landet.

Den nye loven og dens 37 punkter garanterer domstolenes uavhengighet og uskyldspresumpsjonen og ivaretar grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og bevegelsesfrihet, som også er nedfelt i grunnloven, heter det i uttalelsen fra juntaen, som formelt går under navnet Den patriotiske bevegelsen for bevaring og gjenoppretting (MPSR). De sier loven «sikrer videreføringen av staten i påvente av overgangsinstitusjoner».

Kort tid etterpå opplyste kuppmakerne at de har gjeninnført grunnloven. Juntaen sier den har godkjent en «grunnleggende lov» som opphever tilsidesettelsen av grunnloven etter kuppet 24. januar.

