USA og europeiske land har gjentatte ganger truet med nye økonomisk sanksjoner mot Russland hvis russiske styrker rykker inn i Ukraina. De vestlige landene har ikke åpnet for muligheten for å ta del i en eventuell krig på ukrainsk side.

Han påpekte at det er en forskjell mellom Nato-medlemmer og en «høyt verdsatt partner» slik som Ukraina.

I stedet har alliansen fokus på å støtte Ukraina på andre måter, forklarte Stoltenberg i et intervju med BBC søndag.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!