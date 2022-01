Grove overgrep mot skeive blir ikke etterforsket

Aminat Lorsanova har fortalt til flere medier at hun ble holdt innesperret på en klinikk i Tsjetsjenia i en måned i 2018 på et islamsk, medisinsk senter i hovedstaden Groznyj. Der ble hun slått og torturert på grunn av sin seksuelle legning og fordi hun er ateist, sier hun.

I 2020 anmeldte Lorsanova foreldrene og andre som var med på «behandlingen». Hun flyktet senere fra landet og bor nå i eksil, men oppgir ikke hvor, av sikkerhetsgrunner.

Russisk politi henla saken, og ingen tiltale er reist mot det medisinske senteret eller foreldrene.

JUL: Et juletre blir satt opp i Grozny i begynnelsen av desember. I bakgrunnen skyskrapere og byens hovemoské. (Musa Sadulayev/AP)

Rapport: – Homofile torturert

Myndighetene i Tsjetsjenia har flere ganger siste årene blitt anklaget av menneskerettsorganisasjoner for å fengsle og torturere homofile i hemmelige fengsler. Den russiske avisen Novaja Gazeta avslørte i 2017 at over 100 homofile menn ble sendt til fangeleire og mishandlet.

Minst tre døde.

De ble slått flere ganger daglig, fikk elektrosjokk og utsatt for annen tortur, ifølge avisen. De skal også ha blitt tvunget til å angi andre personer med såkalt «avvikende legning». I flere artikler har Vårt Land skrevet om hvordan homofile, lesbiske og transpersoner blir møtt hos leger psykologer, leger og kirker i Russland, og hvordan de tilbyr seg å «behandle» homofile og transpersoner.

---

Republikken Tsjetsjenia:

Var en autonom sovjetrepublikk.

Innlemmet som republikk i den russiske føderasjonen etter siste tsjetsjenske krig.

Ligger nord for Kaukasus-fjellkjeden.

Befolkning: 1.436.981 (2018). Hovedstad: Groznyj.

President Ramzan Kadyrov har i løpet av sin presidentperiode fått kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner på grunn av de mange forsvinningene og torturen som forekommer under regimet.

Republikken er i hovedsak muslimsk. Som leder har Kadyrov innskrenket bevegelsesfriheten for kvinnene i republikken. Homofili er tabu.

Kilder: SNL/Wikipedia

---

GAVE: Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov med en dolk han fikk i gave under åpningen av en ny moské i august i fjor. Dolken skal ha tilhørt Tsjetsjenias første imam, som moskeen er oppkalt etter. (Musa Sadulayev/AP)

Myndighetene avviste avsløringene, blant annet fordi det ikke finnes homofile i delrepublikken, som talspersonen Alvi Karimov hevdet. Han sa også at dersom det likevel finnes, vil man ikke behøve å gjøre noe med saken fordi slektninger deres vil sørge for at de blir «ført med til et sted man ikke kommer tilbake fra».

Karimov var talsperson for Tsjetsjenias eneveldige, brutale leder Ramzan Kadyrov – som også har sagt at det ikke finnes homofile i landet, blant annet i et tv-intervju med en HBO Real Sports i 2017:

– Vi har ikke homofile her. Hvis det er, ta dem til Canada, så vi ikke trenger å ha dem her. Ta dem, vi må rense vårt blod.

Vi har ikke homofile her — Ramzan Kadyrov, Tsjetsjenias president

2. Kadyrov says if there are any gay people in Chechnya they should be removed in order to purify the blood of the Chechen people. pic.twitter.com/oTshkbFGLO — Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 14, 2017

Seniorrådgiver Mina Skouen i Helsingforskomiteen sier hun kjenner til flere historier om homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som blir fengslet, eller som er utsatt for konverteringsterapi og «behandling» på religiøse, medisinske sentre.

– Det pågår en systematisk forfølgelse av på skeive, sier Skouen til Vårt Land.

– Slo meg i magen

I et intervju med den britiske kanalen Sky News forteller Aminat Lorsanova at hun ble tatt med til senteret for islamsk, tradisjonell medisin, etter å ha prøvd å rømme hjemmefra fem ganger. Her ble hun slått av en muslimsk «healer», og sier de ville drive ut demoner av henne.

– Han slo meg med en tynn stokk i magen, mens han ropte vers fra Koranen, sier hun til TV-kanalen.

Det russiske LHBT-nettverket, organisasjonen som hjalp henne å rømme, sier at det er mange som blir tatt til muslimske sentre og utsatt for konverteringsterapi og eksorsisme. Nettverket får også henvendelser fra flere kvinner enn tidligere.

– Det er ekstra farlig for kvinner som prøver å rømme. For blir de tatt, kommer de seg aldri vekk igjen, sier David Isteyev i intervjuet med Sky News.

Han hjalp også hjalp Lorsanova å flykte.

HEMMELIG: Aminat Lorsanova ble intervjuet av Sky News i fjor. Hun har flyktet fra Tsjetsjenia, men kan ikke si hvor, av sikkerhetsgrunner. (Skjermdump fra Sky News)

DEMONSTRASJON: Amnesty demonstrerer utenfor den russiske ambassaden. Det var en protest mot russiske myndigheter som forfølger homofile menn i Tsjetsjenia. (Vidar Ruud/NTB)

Terror mot egen befolkning

I desember 2021, ble organisasjonen stemplet som «utenlandsk agent» av russiske myndigheter. Det betyr blant annet at alt de publiserer på sine nettsider må merkes med en tekst der det står at materialet er laget av en «utenlandsk agent», altså at de er fiender av Russland.

På 1990 og 2000-tallet gikk Russland til krig mot Tsjetsjenia to ganger, fordi republikken ville løsrive seg fra landet etter Sovjetunionens fall. Det fortsatte som «antiterroroperasjon», som vedvarte til 2009.

– I dag er bildet et annet. Brede gater, forretningsvirksomhet, hoteller og tilsynelatende velstand, i alle fall i hovedstaden Groznyj, sier Mina Skouen.

Noe av det farligste å være i Tsjetsjenia, er journalist eller menneskerettighetsforkjemper. Det betyr at ting kan skje uten innsyn, brudd på menneskerettigheter går under radaren. Et av mange verktøy Kadyrov har i sekken sin, er å bruke terror mot egen befolkning. Ulike samfunnsgrupper kan, når han finner det for godt, bli utsatt for overgrep.

Skouen sier Vladimir Putin har et overordnet ansvar på hva som skjer i Tsjetsjenia. Kadyrov kan drive terror mot egen befolkning fordi han får lov av Putin, som holder en hånd over ham. Og det har blitt verre under pandemien, sier hun.

Russia New Mosque ÅPNET: I august 2021 åpnet en ny moské i Aldi, utenfor hovedstaden Groznyj. Moskeen er oppkalt etter den første imamen i Tsjetsjenia, Sheikh Mansur. (Musa Sadulayev/AP)

Tabu og skam

– Vi vet at det som skjedde i 2017 skjer fortsatt. Fengslinger kan komme på mer sammensatte «grunnlag» – LHBT, ateisme, blogging, alkoholbruk, sier Skouen.

Homofile regnes ofte som en skam for familien, og såkalte «æresdrap» på homofile personer praktiseres fortsatt i Nord-Kaukasus, spesielt i Tsjetsjenia. Menn som anses for å ha «skadet familiens ære» ved å være homofil eller ved å bli oppfattet som homofil, står i reell fare for å bli drept av sin egen familie, skriver Amnesty International.

– Foreldre tror barna er besatt

Mina Skouen sier det kan være én grunn til at foreldre tar med barna til muslimske, medisinske senter.

– Noen foreldre vil prøve å løse situasjonen, ved å forsøke å «helbrede» barna sine. De tar med en datter eller sønn de mistenker å være skeiv, og drar til sentrene for å drive ut det som kalles «djinner», eller demoner. Troen på at dette er en besettelse står sterkt hos mange – også de skeive selv: At «djinnene» er noe ondt man må kvitte seg med, sier hun.

Skouen forteller at én strategi som er hyppig brukt av myndighetene, er å legge ansvaret over på foreldre og klan – de må «ordne opp» i problemet. Dette kan bety drap. Dermed er de skeive ikke trygge noe sted, heller ikke hos familien.

– Det er noen modige foreldre som har støttet barna sine, og også foreldre som har måttet flykte, sier hun.