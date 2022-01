Vaksineforsker: Barn bedre beskyttet etter en koronainfeksjon

Ifølge VG framgår det i FHIs nye vurdering at barns immunreaksjon er annerledes enn hos voksne, blant annet ved at de har raskere og mer effektiv medfødt immunrespons.

«Etter gjennomgått infeksjon får barn vanligvis en bred og varig adaptiv immunrespons som gir god beskyttelse mot reinfeksjon», heter det.

Gunnveig Grødeland, som forsker på immunologi og vaksineutvikling ved Universitetet i Oslo, mener ifølge VG at det er bedre for barn å bli smittet enn å ta koronavaksine.

– Aller først er det sånn at barn i utgangspunktet har lav risiko for betydelig sykdom. Vi regner med at en tredel av barn i Oslo har vært smittet, men mørketallene kan være store fordi mange ikke har symptomer i det hele tatt, sier hun til VG.

Grødeland mener bare foreldre som har barn i risikogruppen, bør vurdere å si ja til vaksinering av barna.

FHI trekker samtidig fram at immunitet etter infeksjon kombinert med vaksinasjon ser ut til ytterligere å øke beskyttelsen.