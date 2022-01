USA og EU jobber for å finne alternative gassforsyninger

Det sier president Joe Biden og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en felles uttalelse fredag.

– USA og EU jobber sammen for en uavbrutt, tilstrekkelig og jevn forsyning av naturgass til EU fra ulike kilder over hele verden for å unngå forsyningssjokk, sier de to i uttalelsen.

Russland er den største eksportøren av gass til Europa og står for om lag 40 prosent av gassforsyningen. Men energiprisene er skyhøye, og vinteren er fortsatt lang.

USA og europeiske Nato-allierte truer med å innføre strenge sanksjoner mot Russland dersom russiske styrker angriper Ukraina. Frykten er at Russland vil bruke sin energidominans som pressmiddel.

Det hvite hus leder nå an i jakten på forsyningskilder som man kan ha i bakhånd, deriblant flytende naturgass (LNG), som kan fraktes på skip. Amerikanske tjenestemenn sier at noen LNG-forsyninger fra Midtøsten som opprinnelig var ment for Asia, allerede er solgt på nytt og omdirigert til Europa.