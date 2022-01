Nordmenn handlet mindre i desember

Etter noen måneder med relativt høy omsetning i kleshandelen, var det derimot en nedgang på hele 12 prosent fra november til desember 2021, viser sesongjusterte tall. Dette er blant næringene i detaljhandelen som slet mest under nedstengningen i starten av pandemien.

Etter gjenåpningen av samfunnet i september, var det ventet at deler av disse endringene ville reverseres, men økte smittetall og nye innstramminger i desember satte en stopper for dette.

Omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene fra før pandemien.

Koronarestriksjoner har hatt stor innvirkning på nordmenns handlevaner. Under pandemien har vi brukt mer penger på varer og mindre på tjenester, og vi har handlet mer i Norge på grunn av begrensningene på grensehandel og reising.

Konsumprisindeksen viste en økning i prisene for kategorien «møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler» på hele 5,5 prosent fra november til desember, etter en nedgang på 2,1 prosent fra oktober til november. For elektronikk var prisendringene betydelig mindre, men trakk i samme retning, skriver SSB.

