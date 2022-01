FN-ansatte som reiste med Flyktninghjelpen, angrepet i Colombia

Ifølge myndighetene i Colombia sa angripere at de tilhørte den tidligere Farc-geriljaen.

FN opplyser at væpnede menn tvang personene ut av bilene, men at alle kom seg uskadd tilbake til sine kontorer.

To biler skal ha blitt satt fyr på av angriperne. Angrepet skjedde i Puerto Nuevo i Guaviare-regionen.

Flyktninghjelpens pressesjef i Norge, Tiril Skarstein, sier til NTB at hun kan bekrefte at en av deres ansatte var med og kom uskadd fra hendelsen.

