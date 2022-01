Bollestad nominerer Tikhanovskaja til fredsprisen

I en pressemelding opplyser KrF at Bollestad selv har et stort engasjement for det som ofte betegnes som Europas siste diktatur. Tikhanovskaja ble nominert også i fjor.

– Svetlana Tikhanovskaja er den kanskje viktigste opposisjonslederen i Hviterussland i nyere tid, sier Bollestad i en kommentar.

Hun mener Tikhanovskajas forsøk på å bli president skapte et historisk engasjement i den hviterussiske befolkningen. Etter at Lukasjenko erklærte seg som valgvinner, brøt de største demonstrasjonene i landets historie ut.

– Nominasjonen er også ment som en anerkjennelse til kampen mens den ennå pågår, sier Bolletad, og fortsetter:

– Hvis denne nominasjonen kan medvirke til inspirasjon og oppmerksomhet om kampen for at det hviterussiske folket endelig skal kunne leve i et fritt og demokratisk land, har det en stor egenverdi, sier Bollestad.