Røde Kors: – Urban krigføring setter millioner av liv i fare

– De sivile tapene som følge av bombing og granatild er uakseptabelt. Det haster for stater og alle parter i væpnet konflikt å gjennomgå og tilpasse sin militære politikk og praksis og unngå å bruke eksplosive våpen som har stor rekkevidde i befolkede områder, sier ICRCs president Peter Mauer i en uttalelse torsdag.

Dette er tilfelle for innbyggerne i blant annet Afghanistan, Syria, Libya, Ukraina, Jemen og Gazastripen, ifølge organisasjonen, som ber krigførende parter gjøre beskyttelse av sivile til førsteprioritet før ethvert angrep.

Om lag 50 millioner mennesker lider under konsekvensene av at krigføring skjer i byer, fastslår Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

