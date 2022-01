Rapport: Millioner av liv på spill i Afghanistan grunnet vestlige grep

Grepene som er tatt etter at Taliban kom til makten, hindrer bistandsorganisasjoner i å overføre penger til og innad i landet, skriver organisasjonen i en pressemelding torsdag.

– USA og Europa risikerer å legge opp til at nødhjelpsarbeidet skal mislykkes og dermed sette millioner av liv i fare. De må ikke bare støtte banker slik at de har mulighet til å overføre penger inn til Afghanistan, men også ta grep for å sikre at bistandsorganisasjoner kan ta ut penger i landet, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Mangler trygge overføringsmuligheter

Rapporten konkluderer med at det vil være umulig å hjelpe millioner av mennesker hvis ikke USAs finansdepartement og andre giverland tar umiddelbare grep for å sikre både at banker kan overføre nødhjelpspenger og at den afghanske sentralbanken kan gjenoppta sine viktigste funksjoner.

Organisasjonen har undersøkt eksisterende måter å få nødhjelpspenger inn i landet, og har funnet at ingen av alternativene er trygge og kostnadseffektive nok til å møte «de kolossale nødhjelpsbehovene».

– Med hendene på ryggen

Nylig ble det bedt om 4,4 milliarder dollar til sultende afghanere, noe som ifølge Flyktninghjelpen er den største nødhjelpsappellen i historien av denne typen.

– Men dersom ikke vestlige finansmyndigheter gjør det mulig for oss å overføre bistandspenger, blir vi tvunget til å jobbe med «hendene på ryggen» og uten noen mulighet til å få nødhjelpsbidragene fram til de lokalsamfunnene som så desperat trenger den hjelpen, sier Egeland.