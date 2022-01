Oljefondet fikk en avkastning på 1.580 milliarder kroner i fjor

Oljefondet hadde en verdi på 12.340 milliarder kroner 31. desember 2021. 72 prosent av fondet var investert i aksjer, 25,4 prosent var investert i rentepapirer, mens resten var investert i eiendom og infrastruktur for fornybar energi.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!