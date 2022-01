Melby krever at regjeringen åpner opp nå

Regjeringen har varslet at det vil komme lettelser etter at Folkehelseinstituttet onsdag varslet at det nå kan komme gradvise lettelser raskt.

Det er ingen grunn til å vente, mener Melby.

– Jeg tenker at vi ikke bør holde på tiltak som begrenser folks liv én dag lengre enn nødvendig, så hvis FHI mener at vi bør åpne opp mer nå, så synes jeg det er vanskelig å forstå hvorfor vi må vente en uke.

Det sier Venstre-lederen til ABC Nyheter.

– Det er på tide at folk får livene sine tilbake og at bedriftene får mulighet til å tjene penger igjen, sier Melby.