Mehl tar Utlendingsnemndas Afghanistan-avgjørelse til etterretning

Utlendingsnemnda (Une) varslet torsdag at den midlertidige stansen i utreiseplikten oppheves, og at sakene igjen skal behandles. Det skjer samme uke som Taliban var i Norge for møter.

– Det er ingen sammenheng mellom Unes beslutning om å gjenoppta behandlingen av søknader om beskyttelse fra Afghanistan og samtalene med Taliban, sier Mehl til NTB.

– Det er utlendingsmyndighetene som avgjør om en asylsøker har rett til beskyttelse i Norge. UDI og Une gjør konkrete vurderinger i hver enkelt sak, i tråd med gjeldende regelverk og våre internasjonale forpliktelser. Jeg tar Unes beslutning til etterretning og overlater til dem å gjøre rede for sin beslutning, sier justis- og beredskapsministeren.