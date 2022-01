Honduras har fått sin første kvinnelige president

En rekke kjente politikere deltok på torsdagens seremoni, deriblant USAs visepresident Kamala Harris.

Castro (62) ble tatt i ed etter at hun tilsynelatende har løst en konflikt som førte til et internt opprør i hennes eget parti.

På seremonien deltok også Luis Redondo, som Castro ønsker skal bli president i nasjonalforsamlingen. Opprøret i partiet Libre skyldes nettopp hvem som skal ha det viktige vervet.

Forventningene til at Castro er skyhøye, men det er fortsatt usikkert om hun vil få den støtten i nasjonalforsamlingen som hun trenger for å gjennomføre sin politikk.

Hun vant valget 28. november, og lettelsen var stor over at avviklingen gikk relativt problemfritt, og at hun vant en relativt klar seier. Siden da har imidlertid konflikten om hvem som skal lede nasjonalforsamlingen, ført til frykt for politisk lammelse i en situasjon der Castro trenger å komme raskt i gang for å løse noen av Honduras mange problemer.